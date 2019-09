La "lezioncina" di democrazia (digitale) di Davide Casaleggio

La lezioncina di democrazia di Davide Casaleggio. Succede che il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto, e presidente della Casaleggio Associati, ha scritto un intervento sulle colonne del Corriere della Sera parlando dei "sette paradossi della democrazia". Parole d’ordine? "A sbagliare non è mai chi vota" .

"Aggrapparsi alle tradizioni ignorando le possibilità del presente crea sette brevi paradossi della democrazia" , sostiene nell'incipit della lettera rivolta al direttore Luciano Fontana e pubblicata in cui l'imprenditore digitale stila il suo elenco fatto di paradossi democratici: paradosso del secondo incomodo, paradosso del luddista con lo smartphone, paradosso del delegante a sua insaputa, paradosso del decisore muto, paradosso dell’allenatore che si credeva attaccante, paradosso del partecipante sovversivo e, last but not least, paradosso del diverso che unisce.