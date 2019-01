Davide Serra insulta il governo, poi lo chiama in privato: "Lo faccio per gli investitori"

Davide Serra, finanziere renziano della prima ora e leader del fondo Algebris è uno che non le manda a dire al governo Lega-M5S.

Sulla sua pagina Twitter, l'esperto di finanza accusa il governo giallo-verde di togliere " il futuro ai bambini " e di essere " un esecutivo di somari ". Un attacco costante e senza mezzi termini che però nasconde una realtà diversa.

A rivelare un retroscena interessante è La Verità , che ricorda che " dietro le quinte, questo navigato uomo della finanza è molto più dialogante con Lega e 5 stelle di quanto si pensi, tanto da aver preso contatti proprio con quel mondo di 'brutti, sporchi e cattivi' ". E così, mentre Serra e Matteo Renzi lavorano a nuova unità di Algebris, il finanziere ha intrecciato nuovi rapporti con il mondo giallo-verde, nonostante faccia "parte" dell'opposizione.

Del resto non è un mistero che i creditori internazionali e gli investitori siano preoccupati da ciò che succede nella politica italiana. Ma con un'Unione europea in crisi, Emmanuel Macron in caduta libera e le elezioni europee alle porte, non vogliono neanche tirare troppo la corda. L'Italia, specie con la manovra economia e la stabilizzazione dello spread, non è da considerare per forza il nemico numero uno.

Una fonte di governo ha spiegato a La Verità che Serra ha " cercato spesso in questi mesi contatti e incontri sia con i leghisti sia con i grillini, in particolare i responsabili economici dei due partiti di governo ". E, sentito proprio dal quotidiano, il finanziere renziano ha risposto con un sms dicendo: " Ho inviato una lettera con impatto spread su 1) costo per conti pubblici 2) costo per sistema bancario e rischio rifinanziamento (come per Carige). Mandata lettera e non cercato nessun incontro. Perché i numeri parlano da soli! ". Per poi aggiungere: " Lo faccio in tutti i Paesi in cui investiamo. Circa 40 Paesi al mondo. Quindi si rassicuri è dovere istituzionale essendo noi grandi investitori in Italia con circa 3 miliardi di euro investiti ".