De Benedetti ora insulta Salvini E il leghsita: "Lo querelo"

Le parole di Carlo De Benedetti al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani fanno discutere e accendono la polemica politica. L'Ingegnere ha commentato la situazione politica che sta attraversando il nostro Paese e di fatto mette nle mirino Matteo Salvini con parole di fuoco: "Il Movimento 5 Stelle è ridicolo ma Salvini è il peggio: è antisemita, antieuropeo è finanziato da Putin". Secondo De Benedetti, rispondendo alla domanda di Lilli Gruber su a chi bisogna credere tra Grillo e Di Maio sul referendum sull'euro, si tratta di "una buffonata. Gli italiani sanno che uscire dall'euro è una tale cazzata... Grillo faccia i suoi spettacoli e guadagni i soldi facendo il comico e non ci venga a dire cosa dobbiamo fare". Ne ha pure per il Partito Democratico e non risparmia critiche per la scelta di far saltare il dialogo con i grillini: "Lo stato del Pd è chiaramente comatoso. Io sono contrario al Pd quando dice che gli elettori lo abbiano votato per andare all'opposizione - ha aggiunto - E' una contraddizione: gli elettori hanno votato Pd perché facesse politica, non per forza quindi andare al governo ma perché si sedesse almeno al tavolo". Secondo De Benedetti "il Pd ha quindi fatto male a non sedersi al tavolo con i 5 Stelle per dimostrare che il loro programma era insostenibile".



Poi arriva una bordata per Matteo Renzi: "È inaccettabile che abbia dato le dimissioni senza darle". Infine dà un consiglio al Colle che domani dovrà decidere quel strada percorrere per la soluzione del rebus governo: "Io non dico cosa farà il presidente ma la cosa migliore per l'Italia è rimandare alle Camere il governo Gentiloni". Ma dopo l'intervento di De Benedetti è scattata la reazione del leader della Lega Matteo Salvini che non ha accettato le parole dell'Ingegnere: "Il miliardario di sinistra Carlo De Benedetti: 'Salvini è antisemita', antieuropeo, finanziato da Putin!''. Che dite, querelo? Io direi di sì!".