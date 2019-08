De Luca contro Salvini: "Indossa i mutandoni e attacca il Sud"

Vincenzo De Luca attacca il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Pomo della discordia, questa volta, le dichiarazioni del leader leghista sull’autonomia e le accuse alla classe politica meridionale.

Il Governatore della Campania tuona in un post apparso sui suoi social riferendosi alla polemica relativa alla mise estiva di Salvini al Papeete: “Lo avevamo lasciato vestito con i giubbini della Michelin, e lo ritroviamo con i mutandoni da bagnino”. E aggiunge: “Ma soprattutto ci ha regalato una sua performance contro i meridionali, come ai bei tempi”.

L’attacco è pesante: “Forte dell’autorità morale dei 49 milioni di euro sottratti agli italiani – accusa Vincenzo De Luca -, forte dell’immenso prestigio conquistato nei picnic fatti con i suoi compagni di merende sui prati di Mosca, lancia un anatema contro gli amministratori del Sud, in gran parte “ladri e grassatori”. È giusto il caso di ricordargli che dal Sistema dei Conti Pubblici territoriali (Rapporto 2018) risulta che nella spesa pubblica la Campania riceve 10.829 euro pro capite rispetto ai 14.985 del Centro Nord (-4.156) a testa. Non sarà oltraggioso ricordare anche che per quanto riguarda il riparto sanitario, la Campania riceve 100 euro in meno pro capite rispetto a Lombardia e Veneto, e 200 in meno rispetto all’Emilia. Noi siamo pronti ad accettare la sfida dell'efficienza. Siamo pronti a combattere ogni tipo di spreco – scrive ancora De Luca -, clientela e parassitismo”.



Quindi arriva l’immancabile sfida alla singolar tenzone del dibattito pubblico, terreno sul quale l'ex sindaco di Salerno ha già sfidato a più riprese Luigi Di Maio: “Quando avrà finito di prendere il sole potremo fare un bel dibattito pubblico sui temi dell’autonomia, della spesa storica e dei rapporti tra Nord e Sud. Non alimenteremo mai lo scontro tra italiani. Ribadisco il mio rispetto e la mia amicizia con tanti amministratori del Nord, anche leghisti. Ma non è tollerabile un linguaggio e un atteggiamento di offesa permanente. Ce la farebbe Salvini a fare un dibattito pubblico su questi temi fra un tweet e l’altro?”.

