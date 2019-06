De Luca stanga i minibot: "Vi pagheremo in sesterzi..."

“Minibot? A Napoli siamo pronti a pagarvi in talleri e sesterzi”. Così, con una battuta fulminante davanti alla platea dei giovani di Confindustria, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, boccia la proposta avanzata dall’area leghista dell’esecutivo gialloverde.

Durante l’incontro, tenutosi ieri nell’ambito dei lavori dei giovani industriali italiani a Rapallo, De Luca ha suscitato l’ilarità della platea – che già nei giorni scorsi aveva espresso la sua disapprovazione rispetto alla proposta – commentando in maniera scherzosa l’iniziativa sorta dall’area leghista dell’esecutivo gialloverde.

Incalzato sul tema, De Luca ha affermato: “A Napoli c’era un comune che aveva già deciso di battere moneta quindi noi siamo pronti a pagarvi in talleri, in sesterzi. Vi abbiamo, anzi vi hanno, anticipato”. Quindi ha incalzato, rivolgendosi al sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, tra i difensori della proposta: "Lui è uno dei non molti che hanno conservato caratteri umani all’interno del suo governo, lo abbiamo accompagnato sempre con simpatia“. Quindi, dopo una breve pausa la (seconda) stilettata: “Lo abbiamo immaginato in quel sinedrio a governare il traffico”.