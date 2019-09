De Magistris apre a Pd-M5S: "Campo largo per le regionali"

Non è un mistero che Luigi De Magistris punti a diventare governatore della Campania. Nel 2020 sono in programma le elezioni regionali, rispetto alle quali il sindaco di Napoli ha ribadito più volte la necessità di " creare un'alternativa al centro-destra e a Di Luca ". E chi meglio di lui per riportare i progressisti a Palazzo Armieri? Un fronte che fino a poche settimane fa sembrava limitato a qualche sigla della sinistra extraparlamentare. Ma che adesso, con l'accordo di governo Pd-M5S, potrebbe decisamente allargarsi.

" Questo nuovo quadro politico - ha detto De Magistris - può rafforzare l'idea di convergenze " anche a livello locale. " Noi lavoreremo per costruire un campo largo per le Regionali, una coalizione civica in cui non si abbiano pregiudiziali su nessuna candidatura, purchè sia alternativa al salvinismo imperante e all'esperienza di De Luca ". Da tempo, il primo cittadino partenopeo è in trattativa con Pd e 5 Stelle per le Regionali 2020. " Già prima del suicidio politico di Salvini abbiamo avuto interlocuzioni importanti con esponenti significativi soprattutto del M5s, e anche del Pd, per ragionare su Regionali e Comunali ".

Ora che l'intesa tra dem e pentastellati è diventata realtà, dice De Magistris, " ci sono le condizioni per poter fare un ragionamento in campo largo ", in cui " non c'è la pregiudiziale che il sindaco di Napoli si debba necessariamente candidare alla presidenza della Regione ". Anche se è proprio questa l'ambizione dell'ex magistrato e figlioccio di Antonio Di Pietro, sbarcato in politica con l'Italia dei Valori. L'importante, rimarca con forza il sindaco di Napoli, è che M5S e Pd non si mettano d'accordo "per sostenere De Luca".

In quel caso " noi siamo pronti per fare una campagna elettorale da soli, ma penso che ci siano le condizioni per creare un laboratorio significativo con una bella candidatura forte e una coalizione ampia, che tenga ai margini gli estremismi che hanno danneggiato la nostra regione, quelli di destra e di De Luca ". Tradotto dal politichese, il sogno di De Magistris è chiaro: candidarsi a governatore campano a guida di una larga coalizione anti-populista che vada dai centri sociali fino al Pd, passando per il Movimento 5 Stelle.

