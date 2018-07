Di Maio: "Ora sgravi alle imprese. E fermezza a Bruxelles"

" Chi non sfrutta i lavoratori giovani e meno giovani da noi non ha nulla da temere. D'altro canto è fondamentale ridurre la precarietà. E io non posso accettare il ricatto di chi dice: o ci lasciate sfruttare i ragazzi o non li assumiamo ". Sono queste le parole di Luigi Di Maio, che in un'intervista alla Stampa risponde a chi gli rinfaccia un decreto Dignità contrario alla piccole e medie imprese sostenendo che invece le lamentele pervenute in questi giorni a Roma sono arrivate piuttosto dalle associazioni che rappresentano i grandi gruppi industriali e che ci sia " un dialogo costante " tra le parti.

" Quello che faremo sarà più chiaro nella Legge di Bilancio ", anticipa Di Maio, che ha in mente una riduzione del costo del lavoro a partire dai " settori che riteniamo strategici ", da quelli legati al Made in Italy, a " nuove tecnologie, cultura e turismo ".

Il ministro dice di avere già delle stime pronte, che però non vuole svelare per "evitare che cominci il tiro al piccione". E rivendica: " La casta si preoccupava di proteggere il gioco d' azzardo fregandosene dello sfascio delle famiglie e noi abbiamo detto basta. E abbiamo detto basta anche alle delocalizzazioni finanziate dallo Stato. Al ministero ho trovato un fondo di oltre duecento milioni per chi minacciava di delocalizzare. Una follia ".

Di Maio è pronto a portare sui tavoli europei una nuova fermezza, come quella adottata sulla questione immigrazione. " Il nostro atteggiamento sarà molto diverso dal passato. Ci muoveremo per ottenere più investimenti e la possibilità di fare interventi strutturali sul fisco e sul welfare ".

"Imbarazzante" è l'aggettivo che Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, usa per definire l'intervista, sostenendo che il decreto "uccide le imprese e rischia di bruciare migliaia di posti di lavoro, ma il vice premier continua con gli spot".