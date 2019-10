Delrio: "Staccare la spina al governo? Non si può giocare con il futuro degli italiani"

Sottolinea che il Pd è una partito affidabile, che non ha nessuna intenzione di pregiudicare l’azione di governo e andare al voto. Il capogruppo alla Camera dei dem Graziano Delrio analizza l’attuale scenario politico e parla dell’incontro di oggi a Narni tra Conte, Di Maio, Zingaretti e Speranza per il sostegno a Vincenzo Bianconi, candidato civico alle Regionali in Umbria in programma domenica 27 ottobre.

In un’intervista al Corriere della Sera, il deputato del Partito democratico precisa che “ nessun governo è stato mandato a casa dal Pd. Staccare la spina al governo? Non si può giocare con il futuro degli italiani ”. E aggiunge che l’incontro odierno dei leader nazionali significa che esiste armonia e unità attorno a Bianconi, un uomo che conosce la sua terra e sa come governarla.