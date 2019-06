La dem Ascani sferza Conte: "Avrà la dignità di dimettersi?

"Il presunto ultimatum del presunto presidente del Consiglio dopo neanche 24 ore è già stato ridotto in carta straccia: Di Maio cede a Salvini e insieme smantellano il Codice degli Appalti come vuole la Lega" . Anna Ascani, deputata nonché vicepresidente del Partito Democratico, commenta così le beghe della maggioranza e la presa di posizione del premier Giuseppe Conte, che nel pomeriggio di lunedì 3 maggio ha convocato una conferenza stampa dìurgenza per tenere il punto sulla crisi di governo in atto, visti i continui litigi tra i due alleati e i rispettivi leader politici.

Il sempre più scricchiolante asse di governo giallo-verde sembra ormai sempre più sul punto di rompersi, mandando gambe all'aria l'esecutivo. E la forza di opposizione, per bocca della sua onorevole, mette il dito nella piaga.

Dunque, l'esponente del Pd, va all'attacco frontale. Già, perché nel suo messaggio social all'indirizzo dell’inquilino di Palazzo Chigi, la dem lo sferza così: "Conte sconfessato, anzi ignorato. Avrà ora la dignità di dimettersi?" . Insomma, la Ascani non gliele manda a dire.