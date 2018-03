Depositata la mozione per mettere al bando ​l'ideologia comunista

A presentarla è Alain Luciani, consigliere comunale della Lega Nord. E dopo un'intera estate passata a parlare di fascismo e onde nere, ora a finire nel mirino è l'ideologia comunista. La mozione è stata presentata a Padova e mira a mettere al bando il comunismo. Oltre 40 anni dopo la caduta del muro di Berlino.

Il testo della mozione ricalca quanto scritto nella Legge Fiano che il parlamento ha approvato in prima lettura contro la propaganda di immagini e contenuti "propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero le relative ideologie”. "Considerato - si legge nel testo - che il Partito Comunista ha cagionato la morte di oltre cento milioni di persone sotto il simbolo Falce e Martello e "che ancora oggi il Partito Comunista in molti paesi del Mondo è sinonimo di feroci dittature o deboli democrazie, tra le più note: Corea del Nord e Venezuela" e "che anche nel nostro Paese tutti i gruppi antagonisti si rifanno a tale ideologia, ai suoi simboli e leaders", la mozione vuole impegnare "il Sindaco ad avanzare presso il Governo la richiesta di perseguire penalmente con pene severe: 'chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito Comunista, ovvero le relative ideologie'. Secondo Luciani i responsabili andrebbero puniti anche se il "reato" è commesso solo "attraverso la riproduzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti, persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità, con pena aumentata se il reato dovesse avvenire per via informatica (es. Facebook, Twitter, Instagram)".