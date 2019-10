Deputati come scimmie. La Brexit va all'asta e fa il record con Banksy

Manca un mese alla Brexit, a Londra regna sovrano il solito caos. E chi meglio di Banksy poteva sintetizzare in una sola immagine l'inadeguatezza della classe politica inglese, l'inconcludenza dei suoi rappresentanti, l'imbarbarimento del dibattito pubblico? In attesa di capire se il Parlamento riuscirà davvero a scongiurare il No Deal il 31 ottobre e se il primo ministro Boris Johnson tirerà fuori dal cappello un piano accettabile di addio alla Ue, nella sede della casa d'aste Sotheby's di Londra, a pochi chilometri da Westminster, sarà battuto domani Devolved Parliament, olio su tela lungo 4,46 metri e alto 2,67. Scimpanzé al posto dei deputati. Seduti fra i banchi in legno e pelle verde del Parlamento culla della democrazia moderna. Così li ha rappresentati Banksy nell'opera più imponente realizzata dal genio britannico, lo street artist di cui si ignora l'identità ma non il valore, ormai universalmente riconosciuto nell'Olimpo dei grandi artisti contemporanei. Banksy è il «polemista satirico del nostro tempo», «il Voltaire dei nostri giorni», spiega Alex Branczik, che gestisce il ramo europeo del settore arte contemporanea di Sotheby's. Perciò il suo Devolved Parliament, gioco di parole fra «decentrato» e «involuto», è l'opera che potrebbe battere ogni record dell'artista, stimata fra gli 1,9 e i 2,5 milioni di dollari.

Realizzata nel 2009, quando ancora nessuno avrebbe potuto prevedere il delirio politico scaturito dal referendum del 2016 sulla Brexit, il gioiello di Banksy va all'asta proprio mentre il Parlamento di Westminster è reduce da una battaglia epocale. Il primo ministro Boris Johnson ha deciso a inizio settembre di sospendere i lavori dell'Aula per cinque settimane fino al 14 ottobre ma la Corte Suprema ha stabilito che lo stop è «illegale» e ha ridato fiato ai parlamentari. I deputati hanno adesso 29 giorni per fermare i piani del capo del governo, intenzionato a portare il Regno Unito fuori dalla Ue ad ogni costo mentre il Paese, a causa della Brexit, sta attraversando la peggiore crisi politica dal Dopoguerra, a un passo da possibili elezioni anticipate, con un Parlamento mai così frammentato e litigioso. Proprio in queste ore, l'opposizione lavora a un possibile governo di unità nazionale e si vocifera che la regina possa esautorare Johnson se il premier decidesse di ignorare la legge con cui il Parlamento gli impone di evitare il No Deal. In Aula volano parole grosse e accuse forti, tanto che lo Speaker Bercow ha definito le ultime sedute le più «tossiche» da quando siede in Aula, 22 anni.

Con il tocco da artista visionario, Banksy è riuscito a sintetizzare e prevedere il grande caos già dieci anni fa, quando creò il suo Parlamento di scimpanzé per il Bristol Museum, nella sua città natale, dove la mostra già quell'anno toccò il record mondiale di visitatori. «Punta il dito contro la regressione della più antica democrazia parlamentare al mondo, ridotta a un comportamento animalesco o tribale», spiega Branczik, di Sotheby's. Ma il genio di Banksy sta nella capacità di «affrontare la questione scottante dei nostri giorni» con un anticipo sorprendente. «Non c'è dubbio che l'opera è più pertinente ora di quanto non lo sia mai stata». Per questo Devolved Parliament potrebbe battere il record precedente dell'artista (1,87 milioni di dollari per Keep It Spotless). Acquistata nel 2011 da un proprietario di cui si ignora il nome, la tela è tornata nelle sale del museo di Bristol a ridosso della fatidica data del 29 marzo, inizialmente fissata per l'addio alla Ue. E l'asta di domani rappresenta un doppio evento. Perché si svolge a un anno esatto di distanza, e nella stessa sala, dell'asta che Banksy riuscì a trasformare in una performance artistica memorabile, quando la sua Girl with Balloon si è autodistrutta dopo essere stata battuta per 1,2 milioni di dollari (oggi l'opera si chiama Love is in the bin, esposta al museo di Stoccarda, in Germania, insieme ai Rembrandt, Dechamp e Picasso). Ma la vendita di Devolved Parliament è un evento perché ha una simbologia più forte. È l'immagine di un Paese che ha perso i suoi riferimenti. Ed è un monito, come ha ricordato lo stesso Banksy su Instagram a marzo: «Laugh now but one day we'll be in charge». Ridete adesso, ma un giorno saremo noi al potere. L'epoca degli scimpanzé.