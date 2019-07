Il deputato Pd Romano minacciato di morte: "Ti aprirò la pancia..."

Il deputato del Partito Democratico Andrea Romano è stato minacciato di morte su Twitter. A denunciare l'intimidazione ricevuta è lo stesso dem, che ha pubblicato sul proprio profilo social lo screenshot dfella minaccia subita, con tanto di foto di un coltello insanguinato e gocciolante, appunto, sangue, per terrorizzare l'esponente Pd.

Dunque, la scritta choc: "#AndreaRomano azzardati solo un'altra volta ad offendere una donna incinta, e ti giuro su Dio e i santi del cielo che vengo a cercarti e ti apro la pancia come si fa coi maiali, voltacasacca pezzente e foruncoloso schifoso del partito di #Bibbiano". Al messaggio minatorio, Romano ha così risposto: "La violenza che nasce dalle fake news. Provvedo a segnalare all'autorità giudiziaria Vincenzo Moretto" .

Il piddino, tirando in ballo le fake news, polemizza contro la campagna del Movimento 5 Stelle contro di lui, accusato di aver pronunciato una frase sessista contro la presidente della commissione giustizia Francesca Businarolo, appartenente alla compagine pentastellata, dicendole - pare - che chi è incinta (come la Businarolo) non potrebbe presiedere i lavori in commissione.