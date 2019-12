Dieci anni insieme, la festa ad Abano

Dieci anni. L'annuale incontro dei lettori del Giornale ad Abano Terme spegne dieci candeline. Dieci anni intensi, nei quali la comunità dei lettori ha avuto modo di incontrare i giornalisti del nostro quotidiano e di commentare, analizzare e approfondire tutti i principali fatti avvenuti. Dieci anni che hanno contribuito a consolidare un rapporto, tra giornalisti e lettori, sempre più stretto e proficuo: la famiglia del Giornale. Un appuntamento che si rinnova ogni anno ad Abano e che matura, mese dopo mese, con i viaggi del Giornale.

Anche quest'anno, dal 26 gennaio al 2 febbraio, i lettori potranno passare qualche giorno tutti insieme, nel più totale relax di un ambiente famigliare, ma elegante, di un grande albergo: il Mioni Pezzato. Un soggiorno all'insegna della libertà e della salute: si potrà godere delle sei piscine termali, degli effetti terapeutici della fangoterapia convenzionata direttamente in albergo e del moderno centro benessere; effettuare escursioni sui colli Euganei, a Padova o a Venezia; giocare a bridge o a burraco oppure a golf nei tre magnifici campi dei dintorni. Tutti i pomeriggi e le sere sono inoltre previsti conferenze, incontri e dibattiti su vari temi: storici, politici, culturali, sportivi e di attualità.

Per il decennale parteciperanno alla settimana di incontri il direttore Alessandro Sallusti, il vicedirettore Francesco Maria Del Vigo, Livio Caputo, Marco Lombardo, Giannino della Frattina, Magdi Cristiano Allam, Stefano Zurlo, Marcello Zacchè, gli inviati di guerra Fausto Biloslavo e Gian Micalessin e Stefano Passaquindici. Per l'occasione, a ridosso della scadenza elettorale in Emilia Romagna e in Calabria, parteciperanno i rappresentanti dei principali partiti ed esponenti di spicco della società civile come l'ex magistrato Carlo Nordio. Verranno toccati tutti i temi di più stretta attualità: dal risultato delle regionali alla riforma della giustizia, dal futuro del governo Conte alla situazione economica e finanziaria del Paese, dalla Libia alle imminenti elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Un'occasione imperdibile per la comunità del Giornale.