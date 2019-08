La stampa estera attacca: "Hanno trasformato l'Italia nel social media reality"

“Il caos si è trasformato in incertezza”. Commenta così il New York Times le dimissioni di Giuseppe Conte in un articolo che racconta tappe e retroscena della crisi di governo agostana aperta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Finisce così, spiega il quotidiano della Grande Mela, il governo più “nazionalista, populista e anomalo” che l’Italia ha conosciuto negli ultimi decenni.

I leader di Movimento 5 Stelle e Lega, accusa il corrispondente a Roma, Jason Horowitz, “hanno trasformato il Paese in un social media reality show”, scontrandosi via Twitter e attraverso le dirette Facebook su “infrastrutture, tasse, autonomie e persino sulle vacanze estive”. “Nel frattempo – si legge sul quotidiano statunitense – il Paese è diventato sempre più isolato in Europa e la situazione finanziaria si è progressivamente aggravata”. I numeri della crisi economica sciorinati dal quotidiano americano sono eloquenti: crescita zero e un debito pubblico di oltre duemila miliardi di euro, con lo spread tra titoli italiani e tedeschi che è rimasto alle stelle per tutta la durata dell’esecutivo.

Se dai colloqui con il presidente della Repubblica non emergesse alcuna maggioranza, gli scenari possibili secondo il New York Times sono due: quello di un governo guidato da una figura istituzionale, come il presidente della Camera o del Senato, per varare la finanziaria e scongiurare l’aumento dell’Iva, oppure la creazione di un “esecutivo super partes”, formato da tecnici, che traghetti il Paese verso le elezioni anticipate che potrebbero essere calendarizzate già per il mese di ottobre. In questo caso, però, osserva Horowitz, evitare l’aumento delle tasse sarebbe impossibile. Insomma, conclude laconico il corrispondente dalla Capitale, l’Italia “indebolita finanziariamente e sempre meno influente all’estero” si ritrova nel bel mezzo di un “disastro creato con le proprie mani”.

Lancia l’allarme sul “caos governo in Italia” anche il quotidiano più letto in Germania, la Bild Zeitung, che riporta ampi stralci del discorso di Conte, dando risalto alla requisitoria dell'ex premier contro Salvini. Anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung preconizza “tempi inquieti” per il nostro Paese e punta il dito contro il ministro dell’Interno, accusandolo di aver fatto sprofondare l'Italia in un "caos estivo". La soluzione migliore per uscire dall'impasse, quindi, secondo il quotidiano di Francoforte sarebbe "un governo di transizione formato da Pd e M5S”. La notizia delle dimissioni di Conte è balzata in apertura sui maggiori siti di informazione del globo, dalla Cnn alla Bbc, fino ad Al Jazeera e al quotidiano turco Daily Sabah. "L'Italia non ha più un governo”, ha titolato il francese Le Monde.