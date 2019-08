"Disastroso", "Fannullone": botta e risposta Salvini-Renzi

La polemica politica non va mai in ferie, neppure nella prima domenica agostana. Protagonisti del botta e risposta giornaliero Matteo Salvini e Matteo Renzi. Il segretario della Lega, su Twitter, ha dedicato un post al Pd criticandolo ironicamente per la doppia raccolta firme allestita da Renzi e Zingaretti per chiedere le sue dimissioni, al che l'ex premier ha replicato tirando fuori la storia dei 49 milioni di euro e accusandolo di essere un "fannullone", dal momento che " sono 26 anni consecutivi che ti paghiamo lo stipendio ".

Ma andiamo con ordine. Tutto comincia con il messaggio che il ministro dell'Interno ha cinguettato sabato sera per prendere in giro i dem a causa delle due iniziative adottate in contemporanea - e separatamente - dalla maggioranza zingarettiana e dalla minoranza renziana per invitare Salvini a fare un passo indietro. Cosa che il ministro ha stroncato con ironia: " Il Pd, dopo anni di disastri, pretenderebbe di cacciare la Lega con una raccolta firme (e litigano pure). Geniali, no? ". Colpito nell'orgoglio, Renzi non ha resistito alla tentazione di rispondergli dandogli del "fannullone". " I disastri li hai fatti tu, omonimo. Azzerato il PIL, creato clima d’odio, assente in Europa. Restituisci i 49 milioni e mettiti a lavorare: sono 26 anni consecutivi che ti paghiamo lo stipendio, fannullone ", la replica di Renzi, sempre in prima linea quando si tratta di attaccare Salvini. E non solo, vero segretario Zingaretti?