La dissidente Nugnes attacca il M5S: "Io sostituita d'imperio come Mineo"

Il Movimento Cinque Stelle esclude la senatrice Paola Nugnes dai lavori della commissione Ambiente. "Oggi mi ritrovo inquieta a domandarmi se anche la democrazia parlamentare non sia effettivamente a rischio, visto che le prerogative parlamentari appaiono sempre più derubricate", scrive la grillina dissidente nel suo blog sull'HuffPost.

La Nuges racconta che ieri, al suo arrivo in Senato per i lavori della Commissioni Ambiente e Lavori pubblici riunite congiuntamente per discutere dello " Sblocca cantieri ", ha trovato un collega che ha preso il suo posto “per tutta la durata del provvedimento” . Il presidente membro della VIII commissione le ha candidamente ammesso di essere stata estromessa dai lavori a causa dei suoi emendamenti. " Il fatto è politico ", ha sentenziato il presidente ed è la stessa Nugnes a confermarlo: "il provvedimento in questione non ha suscitato il mio favore in quella che potremo dire la visione generale e ho quindi provato a partecipare con il contributo di alcuni emendamenti. Che è quello che - ha aggiunto - il parlamentare normalmente fa" . La Nugnes ha, dunque, paragonato la sua situazione a quella dell'ex senatore Pd, Corradino Mineo, sostituito "di imperio" quando si dovette discutere delle riforme costituzionali del governo Renzi. "Vorrei precisare che - scrive la Nugnes - avevo chiesto di essere sostituita per la seduta di commissione della settimana precedente, ma che ho comunicato che sarei stata presente alle sedute successive; la mia richiesta è stata però evidentemente presa a pretesto per sollevarmi dai lavori per tutto l’iter del provvedimento, nonostante comunicazioni formali e informali di non aver bisogno di sostituti per le sedute successive".