Dl Crescita, c'è l'ok del Senato: ora è legge

Il governo in Senato ha incassato la fiducia sul dl Crescita, già approvato dalla Camera, che ora diventa legge: 158 i voti favorevoli, 104 quelli contrari, 15 gli astenuti. Il premier Giuseppe Conte esulta: " L'approvazione del #DecretoCrescita è il segnale di un Paese che fa sistema e rilancia l’economia. Agevolazioni fiscali per le imprese, promozione degli investimenti privati, tutela del made in Italy: il Governo è con i cittadini per continuare a crescere. Insieme ".

Soddisfazione espressa anche dai senatori del Movimento 5 Stelle, secondo cui tale provvedimento contiene " un pacchetto sostanzioso di misure mirate per imprese e professionisti. Dalla deducibilità Imu sui beni strumentali al super-ammortamento, fino al taglio progressivo dell’Ires, gli imprenditori italiani potranno da subito contare su una serie di sostegni che daranno una “spinta” alla produttività. Non solo: con questo decreto portiamo a casa tutta una serie di tutele per il made in Italy e per i nostri marchi storici grazie ad un apposito registro, inoltre sosteniamo la difesa dei nostri prodotti unici al mondo dai saccheggi e dalle imitazioni ".

Incentivi fiscali per sottoscrittori Eltif

Prevista un'esenzione fiscale per i capital gain percepiti da persone fisiche che investono in Eltif somme annue fino a 150.000 euro e fino a un totale di un milione e mezzo complessivi. Per beneficiare del vantaggio fiscale, l'investimento dovrà essere detenuto per almeno 5 anni e il patrimonio raccolto dal gestore non dovrà essere superiore a 200 milioni all'anno fino a un tetto di 600.

Bonus assunzioni per chi "dona" alle scuole

Un nuovo bonus dal 2021 per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani. A coloro che donano almeno 10.000 euro in un anno alle scuole con percorsi d'istruzione tecnica o professionale, anche a indirizzo agrario, per la realizzazione, riqualificazione e ammodernamento di laboratori, e assumono con contratto a tempo indeterminato gli studenti delle stesse scuole al termine del ciclo scolastico, sarà riconosciuto uno sconto sui contributi previdenziali da versare per i neoassunti fino a un massimo di un anno.

Sconti ridotti per rientro sportivo

Si riduce per gli sportivi professionisti l'agevolazione fiscale concessa dal dl crescita ai cosiddetti "impatriati". Per gli sportivi si prevede che la tassazione sia applicata al 50% del reddito complessivo e non solo sul 30% come per tutti gli altri lavoratori impatriati. Chi opta per il regime agevolato dovrà versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le entrate di tale contributo saranno destinate a un fondo per potenziare i settori giovanili.

Acqua pubblica Appennino meridionale

Niente privati nella società che andrà a sostituire L'Eipli, l'ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in liquidazione. Prevista anche la proroga al 2023 della concessione per l'acquedotto pugliese, in scadenza nel 2021, in attesa delle nuove regole sull'affidamento del servizio idrico integrato.

La reazione dell'opposizione

Durante la discussione in aula Matteo Renzi ha dichiarato il voto contrario del Pd, creando diverse contestazioni da parte dei pentastellati: " In questa fase in cui il mondo va verso l'intelligenza artificiale, voi scegliete la strada della stupidità naturale. Per questo voteremo no al decreto. Voi avete detto no alla crescita e l'Italia pagherà il conto della vostra cialtronaggine ".