Doppia poltrona a Cancellieri, un fedelissimo di Di Maio

Si erano scagliati contro i troppi incarichi ricoperti dagli avversari e avevano gettato fango su chiunque siedesse su più di una poltrona. Ora, però, sembra che anche il Movimento 5 Stelle sia venuto meno a uno dei suoi tabù. È il caso di Giancarlo Cancellieri, che ha scatenato una polemica politica ingente. Il grillino, fedelissimo a Luigi Di Maio, infatti, già vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana (Ars), è stato nominato viceministro ai Trasporti nel governo Conte bis.

Ma lo statuto della Regione Siciliana definisce, come ricorda Huffington Post, "incompatibile" la carica di deputato (cioè consigliere dell'Ars), e quella di " membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo ". Non c'è quindi un'incompatibilità diretta tra i due ruoli ricoperti da Cancellieri, che ad oggi è deputato regionale e componente dell'esecutivo giallorosso.

Ma non è tanto questo il problema. Il fatto è che i grillini sono sempre stati contrari alla somma di incarichi. Già nel 2014, infatti, il senatore Vincenzo Santangelo aveva attaccato Sandro Gozi, per il doppio incarico come sottosegretario nel governo Renzi e come presidente della Delegazione Parlamentare al Consiglio d’Europa. E ancora, poco più di un anno fa, i 5 Stelle si erano scagliati contro il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, diventato anche europarlamentare.

Ora la scelta toccherà a Cancellieri: tenere la doppia poltrona o rinunciare a una? La situazione è delicata perché, se decidesse di adempiere entrambi gli incarichi, gli attacchi pioverebero da ogni parte. Se rinunciasse, probabilmente lo farà a discapito dell'incarico a viceministro, perché in caso contrario verrebbe meno a un'altro dei principi cardine dei 5 Stelle: mantenere gli impegni presi con gli elettori.