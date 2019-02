Il dossier (segreto) sulla Lega che adesso fa tremare Di Maio

C'è un dossier "segreto" che agita e non poco Luigi Di Maio. Si tratta di cifre e di analisi sui sondaggi che segnalano la perenne discesa del Movimento e la crescita della Lega. Ma in questo report c'è qualcosa in più: il 15 per cento dei grillini delusi passerà al Carroccio. Una fetta importante di elettorato che è pronta a voltare le spalle a Luigino per abbracciare Matteo. Dopo il flop clamoroso in Abruzzo, una stangata in Sardegna potrebbe compromettere davvero l'esperienza politica del Movimento. Di Maio, secondo quanto riporta un retroscena de La Stampa, avrebbe annunciato una riorganizzazione del Movimento e degli assetti interni.

Ma a quanto pare la strategia messa sul campo da Luigino convince poco i vertici del Movimento. Daniel Fishman dell'agenzia Consenso a laStampa spiega i motivi del flop del Movimento: "Nelle elezioni regionali pesano soprattutto l’affluenza e il voto disgiunto. Due elementi che rappresentano un pericolo per i Cinque Stelle". Di Maio adesso si gioca la carta della disperazione: attaccare Salvini. Già in Sardegna, nei comizi elettorali, si è lasciato andare a qualche critica sull'alleato: "Mi dicono spesso di andare in tv come fa l’altro, ma così si riempie solo la testa della gente di chiacchiere. Io preferisco parlare dopo averle fatte le cose". L'elenco dei risultati e delle "cose fatte" da Di Maio è fermo al paolo. Anche il reddito di cittadinanza non è ancora partito imbrigliato da regole e procedure ancora poco chiare. Il rischio è che l'esodo grillino verso la Lega possa essere ben più largo del 15 per cento...