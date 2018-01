"Il Duce ha fatto tanto" Il dem Sguanci finisce nella bufera

"Fatto salvo che Mussolini è la persona più lontano da me e dal mio modo di pensare, nessuno in questo Paese ha fatto, in quattro lustri, quello che ha fatto lui in vent'anni. E purtroppo a dircelo è la storia". Forza Nuova? Casa Pound? No, Pd. A scrivere questo commento sui social è stato il presidente del Quartiere 1 di Firenze, Maurizio Sguanci. Poi il dem elenca passo dopo passo i risultati ottenuti dal Dice durante il suo Ventennio: "Fatte salve tutte le peggiori nefandezze, fece anche: la riforma industriale, la riforma del lavoro, la riforma dei salari, introdusse la tredicesima, la riforma delle pensioni, della scuola, la riforma agraria, l'edilizia sociale, le varie bonifiche, rinnovato le linee ferroviarie. Eretto Università, istituti agrari, scuole di guerra aeree e navali e tante tante altre cose". Dopo le sue parole, su Facebook i militanti dem hanno immediatamente messo nel mirino Sguanci.

Come riporta Repubblica, qualche utente si scaglia contro Sguanci: "Ma su quali libri di Storia hai studiato? ... Mussolini ha bloccato lo sviluppo economico del Paese... La riforma dell'Università e della scuola con l'espulsione di tutti i professori antifascisti e (poi) ebrei. La riforma del lavoro eliminando il sindacato e introducendo quella macchietta che erano le corporazioni... la riforma del codice penale reintroducendo la pena di morte ... potrei continuare ma mi fermo per pietà...". E così Sguanci dopo aver ricevuto attacchi da sinistra si è dovuto pure scusare: "Consapevole di aver ferito, involontariamente, la sensibilità di qualcuno, non solo me ne dispiaccio, ma anche mi scuso".