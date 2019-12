Borghi asfalta Conte in Aula: "Presidente lei è un traditore"

La resa dei conti è arrivata. La risoluzione sul Mes varata dalla maggioranza e sostenuta in Aula dal presidente Conte convince davvero poco. Di fatto la finta riscrittura della bozza italiana per il Fondo Salva Stati cambia poco la sostanza: resta un cappio al collo del Paese che resta (ancora una volta) sotto il tacco dell'Europa. Di fatto le parole del premier in Aula non hanno convinto le opposizioni. " La revisione del Mes non apporta modifiche sostanziali al trattato già esistente e non introduce alcun automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato ", ha affermato il presidente del Consiglio. Il premier ha anche sottolineato che " è nostra ferma intenzione che questo non accada. Lascia alla Commissione europea il fondamentale ruolo di valutarne la sostenibilità e di assicurare la coerenza complessiva delle analisi macroeconomiche effettuate sui Paesi membri ", ha spiegato. Parole che però sono state immediatamnte accompagnate da fischi, urla e cori da parte dei parlamentari dell'opposizioni.

Tra i più accaniti avversari in Parlamento del premier ci sono i parlamentari di Lega e Fratelli d'Italia. E così nella bagarre che si è consumata in Aula, un intervento su tutti ha capitalizzato l'attenzione per la durezza dei toni, quello del leghista Borghi. L'esponente del Carroccio ha messo nel mirino il premier e non ha usato giri di parole per sottolineare le sue responsabilità e le "bugie" raccontate agli italiani in questi giorni sul Mes: " Dicendo di averci informato, lei ha umiliato e offeso anche Di Maio, che le sedeva accanto imbarazzato ". E ancora: " Ma chi credeva di prendere in giro? Noi abbiamo seguito la trattativa e il mandato che ebbe era uno: l’italia non avrebbe mai firmato quel Trattato. Glielo dissero Salvini e Di Maio ". Il tono diventa sempre più duro e Borghi rincara la dose: " Cosa non capiva? Ma che bello sarebbe stato se Di Maio si fosse alzato e le avesse detto 'piantala, bugiardo'. Infatti oggi non c’è in aula ". Infine l'affondo, quello più pesante: " Cosa posso pensare se sento che il trattato è chiuso? Che lei è un traditore signor presidente, un traditore. Quando l'abbiamo vista raggiante sui divanetti, con Merkel, Macron e Rocco Casalino se li ricordava gli impegni che aveva preso? ", chiede Borghi rivolto al premier, per poi concludere, tra gli applausi dei leghisti: "Da Cavour e De Gasperi, ora mandiamo in Europa Conte e Rocco Casalino". Insomma la battaglia sul Mes si fa sempre più dura e di fatto adesso Conte dovrà fare i conti con un'opposizione durissima che lascerà poco spazio di manovra ad un governo che esegue solo gli ordini di Bruxelles.