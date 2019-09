E Greta piange: "Voi leader ci avete rubato il nostro futuro"

Strigliati nuovamente dalla giovane svedese Greta Thunberg i leader mondiali cercano di dare nuova linfa all'accordo di Parigi sul clima. Riuniti a New York al vertice Onu sul tema, i rappresentati dei governi si propongono di aggiornare l'ambizioso piano che, a sua volta intendeva con uno sforzo comune limitare il riscaldamento del pianeta entro i 2 gradi. Sedici tra bambini e adolescenti, fra cui Greta Thunberg e Alexandria Villasenor, provenienti da dodici Paesi nel mondo, hanno presentato ieri uno storico reclamo ufficiale al Comitato Onu sui Diritti dell'Infanzia per protestare contro la mancanza di azione dei governi sulla crisi climatica. I bambini e adolescenti firmatari - fra gli 8 e i 17 anni - sostengono, si legge in un comunicato dell'Unicef, che il fallimento degli stati membri nell'affrontare la crisi climatica costituisce una violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. «Le cose devono cambiare adesso se vogliamo evitare le conseguenze peggiori. Crisi climatica non significa solo il tempo atmosferico. Significa anche mancanza di cibo e di acqua, luoghi invivibili e rifugiati. Fa paura», ha dichiarato Greta. «Dovrei tornare a scuola, dall'altra parte dell'oceano. Invece tutti voi venite da noi più giovani alla ricerca di una speranza: come vi permettete?». L'attivista 16enne è stata protagonista di un violento attacco ai leader del mondo che si è concluso in lacrime: «Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote», ha proseguito Thunberg, che venerdì scorso aveva guidato un corteo di protesta a New York. «Io sono una di quelle fortunate, ma le persone stanno soffrendo, stanno morendo». «Siamo all'inizio di un'estinzione di massa - ha detto nel suo discorso che a sorpresa ha ascoltato anche il presidente americano Donald Trump- e tutti noi continuiamo a parlare di soldi e a dirci favole che ci raccontano della crisi economica. Come vi permettete?» «La scienza - ha continuato - da trent'anni è chiara ma voi distogliete lo sguardo, come osate?»