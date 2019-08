E ora il premier Conte vuole ministri tutti suoi

Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo e ora alza il prezzo: creare non un governo Conte, ma un governo di Conte, con nuovi nomi fuori dai partiti e ministri suoi.

" Voglio ragionare con le due forze politiche e incidere sui nomi dei ministri - ha detto Conte, secondo quanto riporta Repubblica- E questo perché voglio che la squadra risponda all'idea che ho di questo governo". Una sorta di governo del Presidente, che chiede alle due forze politiche protagoniste dell'accordo di rinunciare all'idea di un esecutivo di coalizione. Ma riuscire in questo intento non sarà facile, con Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio che avevano in mente un altro tipo di governo.

Ma Conte è convinto di poter scompigliare il quadro politico nazionale e tra i litiganti per il ruolo di vicepremier si inserisce lui, proponendo un'alternativa: " Nessun vice ". Così si rafforza la possibilità di non avere un braccio destro né dem né grillino, scegliendolo invece tra i suoi nomi. Stessa sorte che vorrebbe per i ministri.