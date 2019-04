E Portofino sorride: non è più isolata

Genova - Un miracolo italiano quello della strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, chiusa lo scorso ottobre perché pesantemente danneggiata dalla terribile mareggiata che devastò la Liguria e da domani di nuovo percorribile a senso unico alternato, in anticipo sui tempi previsti. Ieri c'è stata la cerimonia del taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e un corteo di 5mila persone con mille bambini dell'area. Ma al di là dell'ufficialità si tratta di un momento importante per il borgo adorato dai turisti di tutto il mondo, che per sei mesi è stata praticamente isolata. Gli interventi principali sono stati su un tratto di 120 metri di strada tra lo scoglio della Carega e castello Bonomi, dove il mare aveva scavato una voragine di 800 metri cubi.

L'impegno, fin dal giorno dopo la tempesta del 29 ottobre, era stato quello di riaprire la strada entro Pasqua. Con due settimane di anticipo, in soli 185 giorni (dal 30 ottobre al 3 aprile) sarà tutto, o quasi, di nuovo percorribile. Già da prima di Natale era stata allestita una passerella pedonale per accedere al borgo. A metà febbraio, invece, la 227 era tornata carrabile, ancora interdetta al traffico privato ma utilizzabile dai mezzi di lavoro e, nel caso, da quelli di soccorso.

I lavori sono stati effettuati con un riempimento massivo dei vuoti sotto la sede stradale, vuoti causati dalla roccia irregolare sulla quale era costruita che lasciavano troppo spazio all'azione erosiva del mare. Nella ricostruzione della strada sono stati utilizzati 5mila tonnellate di massi, 1200 metri cubi di calcestruzzo, 1000 metri quadrati di rete metallica. La Regione Liguria per i lavori ha stanziato 2,7 milioni di euro. Fin dal 29 ottobre l'impegno delle autorità era stato quello di riaprire la strada entro Pasqua. Il miracolo, italiano, è stato quello di farlo in anticipo.