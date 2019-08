E Zaia vara per il Veneto l'Autonomia "fai da te"

La crisi di governo provoca un ulteriore impasse bloccando il già faticoso iter dell'Autonomia? E il governatore del Veneto Luca Zaia va avanti da solo nella direzione di una maggiore indipendenza, smarcandosi dal governo centrale. A cominciare dal comparto sanità, il fronte più caldo per Zaia che si batte da anni per ottenere mani libere, rivendicando il buon funzionamento del servizio sanitario veneto, regione benchmarck per questo settore. E il ministro grillino della Salute, Giulia Grillo, non insorge ma anzi lo appoggia. Nell'ottica di un riavvicinamento tra pentastellati e Carroccio la Grillo definisce la soluzione di Zaia «pragmatica». Davvero i Cinquestelle temono che restando soli andrebbero a sbattere. Di fronte alla prospettiva di una carenza di medici tale da inficiare il funzionamento di ospedali e ambulatori la giunta ha varcato il Rubicone. Il Veneto assumerà 500 medici non specializzati: 320 per il pronto soccorso e 180 tra medicina generale e geriatria, per far fronte alle carenze di organico. I camici bianchi saranno scelti tra i laureati che abbiano già fatto l'anno di abilitazione. A settembre la pubblicazione del bando. Poi i neo assunti seguiranno un corso di 92 ore presso la Scuola di formazione sanitaria e due mesi in corsia seguiti dai colleghi già strutturati come tutor. E quindi dal 2020 potranno essere operativi. Assunti a tempo indeterminato grazie ad un investimento per gli stipendi di 25 milioni di euro. Un procedimento inedito ma la decisione di Zaia era nell'aria da tempo. Il governatore aveva denunciato un fabbisogno di 1.300 medici. Posti da coprire subito mentre la politica discute di soluzioni che daranno i loro effetti comunque non prima di 6 o 7 anni. Ogni regione cerca soluzioni alternative come richiamare i pensionati o ingaggiare medici stranieri. E il cammino verso l'Autonomia di fatto è iniziato.