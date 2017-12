Ecco chi è Marco Carrai

Chi è Marco Carrai, l'uomo chiamato oggi in causa in Commissione Banche dall'ex amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, e la cui mail è stata acquisita agli atti della Commissione? Consulente di Ghizzoni, Carrai è Consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Presidente di Aeroporti Toscana, imprenditore. Suo cugino Paolo è stato presidente della Compagnia delle opere in Toscana. Al matrimonio di Marco Carrai del 2014 con Francesca Campana Comparini, il testimone di nozze fu il segretario del Pd Matteo Renzi, di cui Carrai fu capo della segreteria quando venne eletto nel 2004 Presidente della Provincia di Firenze. Carrai è stato consulente proprio di Ghizzoni e lo stesso Carrai dichiara oggi "profonda stima" per l'ex ad di Unicredit dal 2010 al 2016.

"Sono molteplici - afferma Carrai - le iniziative di natura professionale che abbiamo promosso o verificato insieme. Ed anche nel caso dell'email del 13 gennaio 2015, citata nell'audizione parlamentare di oggi, il presunto mistero è presto rivelato: si trattava di questione tecnica, niente di più. Ero interessato, "nel rispetto dei ruoli" come scrissi non a caso nell'email, a capire gli intendimenti di Unicredit riguardo Banca Etruria perchè un mio cliente stava verificando il dossier di Banca Federico Del Vecchio, storico istituto fiorentino di proprietà di Etruria. Tutto assolutamente trasparente, tutto assolutamente legittimo. Semplicemente una email come decine di altre che ho con Ghizzoni su altri argomenti".