Ecco la nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle

Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno approvato con larga maggioranza i 5 quesiti posti sulla nuova organizzazione del Movimento 5 stelle. In totale sono state espresse 123.755 preferenze, si legge in una nota sul Blog delle Stelle.

Ecco quali sono i punti, proposti dal leader Luigi Di Maio, sui quali gli iscritti sono stati chiamati a espremiere una preferenza: l'introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali è passata con il 68% dei sì (17.307 utenti), la nuova organizzazione regionale con l'85%, la candidatura durante il secondo mandato solo per consiglieri comunali è stata approvata dal 60,6% dei partecipanti al voto, la nuova organizzazione nazionale dall'84,8% e il quesito sui rapporti con le liste civiche con 78,1%.