Ecco la trappola 5S per Salvini: "Già pronta la commissione d'inchiesta"

I Cinque Stelle assediano la Lega. I pentastellati cavalcano l'inchiesta sui fondi russi e di fatto accelerano sul fronte della commissione di inchiesta sui finanziamenti ai partiti. " Il M5S ha pronta la proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti che, secondo quanto previsto dal contratto, sarà sottoposta dal nostro capogruppo alla Camera alla firma del capogruppo della Lega ", fanno sapere fonti grilline all'Adnkronos. Parole queste che spalancano le porte ad uno scontro durissimo nel governo e nella maggioranza gialloverde.

La commissione d'inchiesta è stata infatti chiesta anche dal Pd e dunque i pentastellati sono pronti a pugnalare Salvini. Che il vento sia cambiato è possibile riscontrarlo anche nelle parole al vetriolo di Di Battista che parlando dell'incheista sul presunto Russiagate italiano, ha attaccato senza se e senza ma il vicepremier Salvini e principale alleato di Di Maio: " Da qualche giorno non si sta parlando di ong. Lo 'show' dell'immigrazione dove tutti - da destra a sinistra - recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato. Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola) ". Si tratta dell'attacco più duro al leader del Carroccio dalla sponda grillina degli ultimi mesi. I 5 Stelle riscoprono l'anima forcaiola e tentano l'accerchiamento su Salvini.