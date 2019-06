Ecco tutte le novità del decreto crescita

Con la fiducia approvata dal Senato il Decreto Crescita è diventato legge. Ecco le novità principali.

Scivolo pensioni

Potrà andare in pensione con 5 anni di scivolo chi ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e il requisito minimo contributivo. La possibilità di lasciare il lavoro per chi si trovi a «non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto» della pensione rientra nel «contratto di espansione» che interessa le imprese con più di 1.000 dipendenti che intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

Fisco

Vengono riaperti i termini della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio per i contribuenti che non sono riusciti a presentare la domanda di adesione entro lo scorso 30 aprile. Il debitore potrà presentare domanda di adesione entro il 31 luglio e il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre o in massimo di 17 rate. Riaperti anche i termini per il saldo e stralcio. I versamenti legati agli Isa (gli indici sintetici di affidabilità fiscale) slittano al 30 settembre. L'Ires scenderà, nel 2023, al 20%, e nello stesso anno la deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali, la cosiddetta Imu-capannoni, toccherà il 100 per cento. Sempre dal 2023 diventerà strutturale il taglio da 600 milioni delle tariffe Inail.

Sconti e incentivi

Sconto di un anno sui contributi per le assunzioni di diplomati delle scuole superiori a chi dona almeno 10mila euro per ammodernare i laboratori. Calciatori e sportivi professionisti potranno invece pagare le tasse sul 50% del reddito ma senza maxisconto per chi si trasferisce al Sud. Sale, inoltre, da 5 a 9 anni la flat tax al 7% modello Portogallo per i pensionati che si trasferiscono nel Mezzogiorno. Via libera, infine, all'incentivo per l'acquisto di tutti i veicoli elettrici, comprese le microcar, in cambio della rottamazione di vecchi mezzi di trasporto. Il veicolo rottamato può essere anche intestato a un familiare convivente.

Tassa soggiorno e affitti brevi

Arriva la stretta sugli affitti brevi con misure tese a contrastare l'evasione sulla tassa di soggiorno. Viene istituito il Codice identificativo unico nazionale per le strutture ricettive da utilizzare per le offerte e la promozione dei servizi offerti oltre l'accesso dell'Agenzia delle Entrate ai dati delle comunicazioni trasmessi dalle stesse strutture. Chi non rispetterà le nuove norme rischierà una multa da 500 a 5.000 euro.

Alitalia, Ilva e Mercatone Uno

Viene cancellato il termine del 30 giugno per la restituzione del prestito di 900 milioni concesso ad Alitalia e si autorizza il ministero dell'Economia a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della nuova società (newco). Si estende, inoltre, ai fornitori la possibilità di accedere al fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, consentendo così l'accesso al fondo di Mercatone Uno. Nessun passo indietro, invece, sulla responsabilità penale per eventuali reati ambientali relativi alla bonifica e al rilancio dell'Ilva di Taranto.

Banche

Arriva la norma per «salvare» la Banca Popolare di Bari e favorire le aggregazioni bancarie nel Mezzogiorno. Consentita la trasformazione delle Dta (attività fiscali differite) in credito d'imposta in caso di aggregazioni di imprese finanziarie (come le banche) e non finanziarie effettuate nelle regioni del Sud. È stata inoltre prorogata fino a fine anno la garanzia di Stato sui bond di Carige che scadono il 30 giugno. Si apre, infine, una corsia preferenziale per erogare più rapidamente ai risparmiatori truffati i rimborsi sotto i 50.000 euro.

Compromesso salva-Roma e salva-Comuni

Passa allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4 miliardi) e arriva un fondo ad hoc dove far confluire gli eventuali minori esborsi per rinegoziazione dei mutui da parte dell'attuale Commissario al debito di Roma, che serviranno per i debiti delle città metropolitane. Aiuti per Alessandria, Catania e Campobasso.