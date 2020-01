Eleonora Cimbro, ex Pd, dice addio a LeU e passa alla Lega

Un passato nel Partito Democratico e in Articolo Uno-Liberi e Uguali, un presente e un futuro nella Lega. Eleonora Cimbro, originaria di Bollate e classe 1978, dopo una vita politica trascorsa nelle file del centrosinistra italiano, saluta la compagine "rossa" e passa – a sorpresa – al Carroccio di Matteo Salvini.

L'ex deputata del Pd (dal marzo 2013 al marzo 2018) è passata ufficialmente nelle fila leghiste; il passaggio è stato siglato qualche giorno fa dal segretario in persona, che le ha firmato la tessera della Lega.

La Cimbro, intervistata dall'Agi proprio per commentare questa clamorosa svolta, ha spiegato che il cambio di casacca è "frutto di una lunga riflessione" che sarebbe stata ispirata dalle idee e dalle tesi del filosofo Diego Fusaro: "Lui ha teorizzato che le categorie destra e sinistra sono superate e che ormai la contrapposizione è tra partiti dell'establishment, in questo caso il Pd, e partiti populisti e sovranisti" .

Ecco, sarebbero proprio i partiti cosiddetti sovranisti come la Lega "a essere più vicini alle istanze di chi è più in difficoltà" . Dunque, la neo esponente del Carroccio spiega che l'approdo al partito salviniano prelude ad un "nuovo impegno in prima persona. Mi impegnerò a sostengo di un progetto politico coerente con le mie idee, anche solo volantinando e organizzando incontri" .

Circa un mese fa, rispondendo a un attacco ricevuto su Facebook, motivò così la scelta ormai imminente: "Da novembre 2014 ho preso le distanze dal Pd a guida Renzi, non votando una serie di provvedimenti che non consideravo giusti. Poi ho provato a seguire Bersani in LeU ma, a distanza di due anni da quell'esperimento mal riuscito, ho capito che l'obiettivo era quello di rientrare nel Pd o comunque di governare con chi ha votato tutti quei provvedimenti che hanno contribuito a peggiorare l'Italia. Oggi credo che la risposta a questa Ue inesistente e a quello che sta avvenendo dentro e fuori dall'Italia siano il sovranismo e il populismo. Speravo in un accordo duraturo di Lega e M5s per dare una spallata a questa situazione di stallo ma oggi mi pare resti solo la Lega, avendo il M5S deciso di stare al governo a prescindere!" .

Chi è Eleonora Cimbro

Eleonora Cimbro, nata a Bollate nel febbraio del 1978, è laureata in lettera classiche, è insegnante ed è madre di cinque figli. Inoltre, è stata membro del consiglio comunale di Bollate a partire dal 2010, nonché segretaria del circolo del Partito Democratico della città. Eletta alla Camera dei deputati alle Politiche del 2013 (nella circoscrizione Lombardia-Uno), è stata membro della Commissione Affari Esteri, dove ricopriva la carica di capogruppo; in aggiunta, è stata membro della delegazione presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Nel 2017, quando Articolo Uno-Movimento Democratico e Progressista si stacca dal Pd, la Cimbro segue l'avventura politica dei fuoriusciti e si candida, senza venire eletta, nelle fila di Liberi Uguali alle Nazionali del 2018. Ora il salto dall'altra parte della barricata e l'approdo alla Lega.