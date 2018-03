Eletti impresentabili M5S. L'ex massone passa al gruppo Misto

Si inizia a delineare la schiera di grillini che potrebbero andare a ingrossare le fila del gruppo Misto in Parlamento. Come noto, infatti, dopo la presentazione delle liste elettorali, il M5S ha avuto non pochi problemi con impresentabili, indagati e ex deputati finiti nel tritacarne rimborsopoli. E pian piano che arrivano i risultati elettorali, diventa chiaro quanti degli "impresentabili" grillini sono riusciti ad entrare a Camera e Senato. E che dovrebbero dimettersi una volta proclamati (oppure finire in un altro gruppo).

È questo il caso di Catello Vitiello, il candiato massone espulso dal Movimento prima dell'apertura delle urne. È lui l'unico libero muratore presente nelle liste pentastellate a passare il turno. Con il 46,58% dei voti nel collegio uninominale campano di Castellammare di Stabia Vitiello ha superato il diretto concorrente. In una intervista al Corriere ha già fatto sapere che non è intenzionato a fare un passo indietro e andrà al gruppo Misto.

Fuori corsa invece gli altri due ex massoni finiti nelle liste grilline. Piero Landi, candidato all'uninominale di Lucca, al momento fermo al 26,01, dietro i candidati della coalizione di centrodestra e di centrosinistra, Riccardo Zucconi e Stefano Baccelli. Stessa sorte per Bruno Azzerboni, candidato al Senato a Reggio Calabria. Su 673 sezioni scrutinate su un totale di 683, Azzerboni è al 35,39%, dietro Marco Siclari, del centrodestra, poco sotto la soglia del 40 (39,74%).

Sicuro di essere eletto invece il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, che stravince nel suo collegio. Il candidato pentastellato, indagato per riciclaggio a Siena, ha ottenuto oltre il 42 per cento dei voti nell'uninominale Potenza-Lauria della Camera.

Si attendono notizie invece per gli altri candidati del M5S che dovrebbero lasciare la poltrona appena conquistata. Carlo Martelli, Andrea Cecconi e via dicendo sono nelle liste plurinominali e bisognerà ancora attendere per avere il dato certo dell'elezione.