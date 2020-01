Elezioni Calabria, Berlusconi in campo per Santelli: "Voltiamo pagina"

Anche Silvio Berlusconi scende in campo al fianco di Jole Santelli. La prossima settimana il presidente di Forza Italia sarà in Calabria per chiudere la campagna elettorale del centrodestra. Nel frattempo, l'ex premier diffonde un videomessaggio per dare il proprio sostegno alla candidata governatrice di Fi e ribadire l'importanza del voto del 26 gennaio.

Berlusconi si rivolge direttamente ai calabresi: “Avete l'occasione di dire basta alle tasse eccessive, ai troppi sprechi, alla burocrazia esagerata, e di chiudere una stagione che ha umiliato la vostra regione, diventata simbolo dell'incapacità della sinistra di affrontare e risolvere i problemi”.

“La Calabria – dice il leader di Fi – è l'unica regione in Italia che, invece di crescere, arretra. Ha il peggior tasso di disoccupazione e servizi inadeguati, al punto che i vostri giovani sono costretti a emigrare per trovare un lavoro e gli anziani obbligati ad andare nelle altre regioni per farsi curare meglio. La vostra regione è isolata dal resto del Paese, con una forte mancanza di infrastrutture che garantiscano anche un doveroso apporto turistico”.

Ecco perché, secondo Berlusconi, il 26 gennaio i calabresi potranno “voltare pagina”, con un nuovo presidente, “la nostra bravissima Jole Santelli”, e con un programma che “darà una soluzione concreta e adeguata a ogni problema. Per cambiare la storia questa volta basta votare bene. Il voto più utile sarà quello per Forza Italia, il partito di centrodestra che ha maggiore esperienza di governo e che è l'unico continuatore e garante delle tradizioni liberale, del libero mercato, cristiana e garantista, che sono alla base di tutte le democrazie occidentali”.

Il messaggio di Berlusconi dimostra il grande interesse di Forza Italia verso il prossimo appuntamento elettorale. Una eventuale vittoria del centrodestra in Calabria e in Emilia Romagna potrebbe infatti avere effetti destabilizzanti sul governo Conte.

Motivo per cui tutti i big del partito azzurro si stanno mobilitando per sostenere Lucia Borgonzoni in Emilia e Santelli in Calabria. Domani, a Vibo Valentia, è atteso l'arrivo della senatrice Licia Ronzulli, mentre ieri, a Reggio, è stata la volta del vicepresidente di Fi, Antonio Tajani. “Vedo una crescita di consensi attorno a Jole Santelli, che ha unito tutto il centrodestra ed è espressione di una forza politica che, anche a livello europeo, potrà garantire alla Calabria un punto di riferimento forte per l'utilizzo dei fondi comunitari”.

“Il voto in Calabria – ha aggiunto il vicepresidente del Ppe – non è solo un voto locale, ma è un voto di grande rilievo nazionale. La Calabria deve essere sotto i riflettori dell'intero Paese perché vincere qui significa dare un avviso di sfratto al governo Conte, che ormai non rappresenta più la maggioranza del popolo italiano”.