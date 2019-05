Elezioni in Calabria, Davi sconfitto da un infermiere

San Luca ha un nuovo sindaco, ma non è Klaus Davi. Il massmediologo ha dovuto cedere il passo a un infermiere, Bruno Bartolo, primo sindaco eletto del centro aspromontano da 11 anni a questa parte. Il consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2013 e da allora, a causa della mancata presentazione di liste, San Luca era stata sempre guidata da commissari.

Nel 2015 le elezioni non furono valide perché, con una sola formazione in campo, non fu raggiunto il quorum, mentre negli anni successivi nessun candidato si era presentato alle elezioni.

Per Davi è stata una sconfitta bruciante. Bartolo, infermiere in pensione ed ex assessore comunale, ha superato il 90% dei voti. Il massmediologo, da anni impegnato in Calabria nella sua lotta contro la 'ndrangheta, che lo ha portato a firmare diversi reportage da zone ad alto tasso di criminalità, entra comunque in consiglio comunale. Accanto a lui ci saranno anche Carlo Tansi, ex capo della Protezione civile regionale, e Alessia Bausone, esponente del Pd di Catanzaro.

"Oggi per San Luca – commenta il senatore di Forza Italia Marco Siclari – è una giornata veramente importante. Dopo anni torna la democrazia con l'elezione del sindaco Bartolo. Un grazie per aver permesso che si tornasse al voto va a Klaus Davi che, sono certo, anche dai banchi della minoranza continuerà la sua battaglia di legalità per riscattare questa terra".