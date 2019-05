Elezioni, Salvini vota e la signora tenta di passargli la scheda. Il ministro: "Ho già i miei problemi"

Anche Matteo Salvini è andato a votare per le elezioni europee. Il vicepremier leghista ha votato questo pomeriggio al seggio nella scuola media di via Martinetti, zona ovest di Milano. Tempestato di domande dai cronisti si è limitato prima a lanciare un appello agli italiani,"invito gli italiani che magari guarderanno queste immagini, online o le sentiranno in radio o le guarderanno in televisione a votare nelle ultime ore, perché cambiare l'Europa è un'occasione unica storica che merita l'impegno e la partecipazione di tutti", poi si è detto fiducioso e si è lasciato scappare una confessione. "Non mi toccano né gli exit poll né i sondaggi. Me ne hanno girati alcuni in Italia che però tengo per me. Sono buoni ma io finchè non vedo non credo. Faccio come San Tommaso", ha confidato il leader del Carroccio.

Ma proprio durante il voto nella scuola media, Salvini è stato protagonista (involontariamente) di un simpatico siparietto. Una signora, infatti, uscita dalla cabina stava per passargli la sua scheda elettorale invece di imbucarla nell'apposito contenitore. Immediatamente, il ministro dell'Interno ha alzato le mani e sorridendo ha esclamato: "Nono, la dia a lui (indicando una ddetto ai lavori, ndr) non a me. Già ho i miei problemi...".

Un simpatico siparietto che ha strappato un sorriso a tutti. Anche all'anziana signora che con fare timido - dopo il disguido - si è avvicinata al vicepremier per un saluto.