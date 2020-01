Elisabetta Trenta trasloca: addio all'appartamento di Stato

Elisabetta Trenta sta traslocando. Dopo mesi di polemiche intorno all'alloggio assegnato al marito dell'ex ministro della Difesa, per la coppia è arrivato il momento di impacchettare tutto e lasciare l'appartamento in centro a Roma.

Il caso era scoppiato lo scorso novembre, quando un'inchiesta del Corriere della Sera aveva svelato che la Trenta viveva ancora nello stesso appartamento, che le era stato assegnato in qualità di ministro. Il suo ruolo, però, era decaduto a settembre, con la fine dell'esecutivo Conte I. L'ex ministro aveva spiegato di continuare a vivere lì perchè la casa era stata riassegnata al marito, il maggiore dell'Esercito italiano Claudio Passarelli. Ma la difesa della Trenta, che dichiarava legittima la sua permanenza in quell'alloggio, non era servita a far calare le polemiche e così la coppia aveva annunciato la rinuncia alla casa in centro. Ma, nei giorni scorsi, la Verità aveva svelato che il maggiore e la moglie continuavano ad alloggiare nella casa assegnata loro dallo Stato e la notizia aveva sollevato diverse critiche.

Lo stesso giorno, Elisabetta Trenta aveva annunciato sui social il trascolo imminente: " Vi scrivo per comunicare che il 9 Gennaio ci sarà il tanto discusso trasloco dal famoso 'Appartamento di Stato' ", aveva scritto in un post su Facebook. Ma le operazioni, secondo quanto riporta la Verità, sarebbero avvenute già ieri mattina, intorno alle 10.00, quando un camion della ditta One e qualche operaio si sarebbero presentati fuori dall'alloggio della coppia. " Come avevo promesso il trasloco è già in corso.. .", specifica l'ex ministro della Difesa, precisando che " a Natale è festa per tutti, anche per i traslocatori ". Il ritardo, quindi, sarebbe da attribuire alle feste natalizie, che hanno causato una proroga nel trasporto. E, secondo la Verità, dalla One fanno sapere: " Noi siamo arrivati lì oggi, perché ci è stato detto di arrivare lì oggi ", cioè il 7 gennaio del 2020.

La coppia ha lasciato l'alloggio in centro, per tornare nella casa che possiedono al Prenestino. Le operazioni sono stare abbastanza veloci, dato che nei giorni precedenti erano già stati portati via gli oggetti personali. Per il momento, la coppia tornerà nell'appartamento in via Montecuccoli, dove viveva prima che Elisabetta Trenta diventasse ministro e si spostasse a vivere nella casa finita al centro delle polemiche.