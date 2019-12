Emilia-Romagna, Serena Grandi si candida in lista pro Borgonzoni

Non è ancora ufficiale, ma poco, anzi pochissimo, ci manca. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, Serena Grandi sarà candidata in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, in una lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni, candidata dal centrodestra contro il governatore uscente (del Partito Democratico), Stefano Bonaccini.

Già nelle scorse settimane, infatti, l'attrice aveva fatto il proprio personale endorsement all'esponente della Lega, in occasione di un'ospitata radiofonica a Un giorno da pecora. Queste le sue parole: "Abbiamo bisogno delle ruspe. Io vivo a Rimini, una città moderna e molto glamour, però c'è una grande delinquenza che mi fa molta paura" . Dunque, aveva aggiunto: "Io voterò per Lucia Borgonzoni: noi donne siamo fortissime, sappiamo come fare" . L'attrice afferma che le piace la Borgonzoni perché donna e perché della Lega. Inoltre, sempre in radio arrivarono parole al miele per il segretario Matteo Salvini: "Mi piace la sua cultura e la sua identità, abbiamo bisogno di riconoscerci" .

Ora, il "colpo di scena". L'ex sex symbol, dopo essersi schierata apertamente al fianco dell'esponente del Carroccio, è a un passo dalla candidatura nella lista civica a sostegno della leghista per le prossime regionali.

"Sono convinta di poter dare una mano a Lucia non è la prima volta che mi schiero in politica, mi candidai già vent'anni fa con Alessandra Mussolini, dopo aver scritto il libro 'L'amante del federale'. Borgonzoni mi convince, credo che le donne siano fortissime e d'ora in poi possiamo fare più degli uomini. Questo vale specialmente per le romagnole" , le sue parole sulla candidatura ormai prossima, che sarà ultimata – e ufficializzata – nelle prossime ore.

Come riportato dall'agenzia Ansa, sarebbe stata la stessa candidata leghista Lucia Borgonzoni a confermare tutte le indiscrezioni, con le seguenti parole: "Ci stiamo guardando, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna…" . E proprio a Bologna Serena Grandi è nata sessantuno anni fa.

Nei giorni scorsi, peraltro, Serena Grandi è finita al centro delle polemiche per essere stata citata in giudizio per non aver pagato la fattura per un soggiorno in un resort di lusso in Toscana: a sporgere la denuncia contro l'attrice e il suo compagno è stato l'amministratore della società che ha in gestione la struttura, come già scritto proprio da ilGiornale.it. Accuse rispedite al mittente dai diretti interessati che, tramite il proprio legale, hanno dichiarato di essere stati ospiti della struttura.