Era contro l'obbligo vaccinale: Fedriga s'ammala di varicella e gli hater online lo attaccano

Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è ricoverato da giorno in ospedale a Udine per aver contratto la varicella.

Lui che da deputato si era schierato contro il decreto Lorenzin sull'obbligo vaccinale, è stato preso di mira sui social da una schiera di hater. Accuse che l'esponente del Carroccio ha rispedito seccamente al mittente: "Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato affermando che sarei un No- vax. Questa setta di invasati che seguono Burioni non hanno nemmeno letto le mie interviste dove dico che sono a favore dei vaccini e per raggiungere il risultato è necessaria un'alleanza con le famiglie non l'imposizione" .

E a seguire: "Hanno perfino detto che avrei preso la varicella dai miei figli, non sapendo nemmeno che i miei figli sono vaccinati, come ho dichiarato in più interviste. Purtroppo questa gentaglia che si spaccia come difensore della scienza sono una setta di invasati che augura il male alle persone. Poveretti" .

