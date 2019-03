"Esco di casa per salvare il mondo". E la Boldrini saltella in piazza

"Sono con voi". Con queste poche parole Laura Boldrini lancia un video sui suoi canali social per mostrare quando successo ieri in piazza durante le manifestazioni contro il cambiamento climatico.

Il filmato mostra l'ex presidente della Camera cantare e saltare insieme a un gruppo di ragazzi come fanno i tifosi in curva. "Che bello è, quando esco di casa per andare in piazza a salvare il mondo", urla la deputata di Leu in mezzo agli studenti scesi in strada per il "Fridays For Future". L'ex presidente non ha mancato pure di saltellare al fianco di una delle ragazze in prima fila.

Il video è stato visto e condiviso sui social. Non sono mancate le critiche. "Mancava lei tra Gli Avengers", scrive Carmen su Twitter. "Che imbarazzo", aggiunge un altro. Tra i commenti a sostegno ("Bravissima e anche quando ti offendono ricordati che siamo con te"), c'è anche chi contesta, non nel caso del video ma in generale, la presunta poca consapevolezza degli studenti scesi in piazza. "Peccato che gran parte di loro non abbia neanche idea di cosa sia il buco dell’ozono o i cambiamenti climatici! Oggi tutti ecologisti, domani chissà", scrive Andrea. Ieri, peraltro, ha fatto molto discutere la video-intervista del Messaggero tra gli alunni in piazza in cui emergono alcune risposte "particolari" sul buco dell'ozono e i cambiamenti climatici.