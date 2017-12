Etruria, Boschi replica a Vegas: "Mi invitò di mattina a casa sua, ho un sms"

"Ho un sms..." . A Otto e mezzo va in scena la replica di Maria Elena Boschi. Chiamata in causa dal presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che oggi ha rivelato alla commissione Banche di averla incontrata per parlare della fusione di Banca Etruria con la Banca popolare di Vicenza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio passa al contrattacco. "Lo ho incontrato all'inizio del mio mandato come tutte le altre autorità... ci sono stati più incontri e abbiamo parlato del sistema bancario, non di Etruria" . Poi lo pungola: "Forse Vegas si è scordato, ma ho i messaggini, il 29 maggio 2014 lui mi chiese di incontrarci in modo inusuale a casa sua alle 8 di mattina. Io ho detto no, semmai alla Consob o al ministero..." .

Alle richieste di dimissioni, la Boschi risponde quasi seccata. Non ci pensa neanche lontanamente di fare un passo indietro. "Le opposizioni sono due anni che ripetono la stessa cosa" , spiega a Otto e mezzo assicurando di non aver mai mentito. "Non c'e stato alcun favoritismo nei confronti di mio padre o della mia famiglia" , continua assicurando che "chi ha sbagliato deve pagare, mio padre come gli altri. Anche se ci sono lacune sulla Vigilanza - continua - se ci saranno responsabilità lo vedrà la magistratura" . Per la sottosegretaria, però, "non si cerca la verità" su quanto accaduto in varie vicende di Banche, tra cui il Monte dei Paschi di Siena, "ma ci si nasconde dietro l'alibi di Maria Elena Boschi" . E chiosa: "C'è sicuramente un accanimento nei miei confronti" .