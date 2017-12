Euro, Salvini: "Referendum è sciocchezza, ma non ha senso restare"

"Il referendum sull'euro è una sciocchezza anche perché non è previsto dalla Costituzione". Matteo Salvini stronca la proposta del M5S .

" L'emergenza è riattivare lavoro e produzione in Italia ", spiega a Circo Massimo su Radio Capital il leader della Lega, che resta euroscettico: " O il sistema di regole europee viene cambiato o danneggia il Paese", precisa, "Il governo Salvini metterà l'interesse degli italiani al centro, la prospettiva rientrare l'Italia in Europa da protagonista ".

In ogni caso il programma della Lega è pronto, "ma dopo la tregedia di Altero Matteoli, persona seria che stava lavorando al confronto se ne parlerà dopo Natale", sottolinea Salvini, fissando però i punti fondamentali per l'alleanza del centrodestra: "Abbiamo già dato, basta con governi della sinistra, basta con altri governi Gentiloni", dice, chiedendo però di mantenere "gli 80 euro per i redditi medio-bassi", ma di abolire la legge Fornero. Punto su cui non sono ammesse trattative.