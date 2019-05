Europee, l'affluenza regge

L'affluenza per il voto delle Europee regge ed è perfettamente in linea con quella delle ultime consultazioni per il Parlamento Europeo del 2014. Alle 12 ha votato il 15,92 per cento degli avventi diritto. Cinque anni fa alla stessa ora l'affluenza era al 16,01 per cento. A rendere noti i dati è stato il sito del ministero degli Interni. Nel 2014 l'affluenza finale fu del 58,6 per cento. I seggi resteranno aperti fino alle 23 per l'elezione dei 76 eurodeputati che andranno a Strasburgo. Gli elettori chiamati alle urne in italia sono circa 51 milioni. Contestualmente si voterà anche per le Amministrative in 3.800 Comuni. Inoltre si vota anche per la scelta del governatore e per il rinnovo del Consiglio regionale in Piemonte. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato poco dopo le 9.10, all’Istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi di Palermo. La scuola si trova nei pressi della sua abitazione nel quartiere Libertà. In giornata Mattarella tornerà a Roma per seguire dal Colle lo spoglio elettorale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Domani alle 14 comincerà quello per Regionali e Comunali. Sempre tra i big della politica, poco prima di pranzo ha votato anche l'ex premier Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia ha votato nel seggio di via Scrosati a Milano accompagnato da Licia Ronzulli. Il Cavaliere dopo essere rimasto in fila di 13 minuti ha espresso la sua preferenza nella cabina elettorale. Come nel caso di Mattarella, il momento voto è stato immortalato dai fotografi e dai cronisti presenti al seggio. Il Cavaliere ha spiegato così la sua scelta del seggio in zona Lorenteggio: " Io sono venuto qui sempre perché qui venivo per tanti anni con la mia mammina a votare, sono un sentimentale" . Questa sera anche in Cavaliere seguirà lo spoglio. Le elezioni europee riguaradno oggi anche gli altri 20 Paesi Ue. Nei giorni scorsi si è già votato in Granh Bretagna, Olanda, Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia e Malta.