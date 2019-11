"Eviti di venire", "Un mio diritto". E ora l'Anpi vuole zittire Salvini

Alta tensione tra l'Anpi e Matteo Salvini. Tra l'associazione partigiani e il leader della Lega le occasioni di scontro non sono mai mancate negli ultimi anni. Ma adesso in queste continue scintille si innesta un nuovo elemento: il voto alla Regionali in Emilia Romagna a gennaio. Una sorta di ultima spiaggia per il governo giallorosso in picchiata totale nei consensi. Salvini si sta spendendo in tour elettorale senza sosta per sostenere la candidata alla guida della Regione, Borgonzoni. In questo tout però c'è una tappa che ha fatto e farà parecchio discutere. Salvini ha infatti intenzione di recarsi domenica prossima alla sagra di Sant'Arcangelo di Romagna per incontrare gli elettori.

Il "no" dell'Anpi a Salvini

Una scelta che però ha irritato e non poco l'Anpi che con la presidente della sezione di Rimini, Giusi Delvecchio di fatto "bandisce" Salvini dalla piazza per la festa di San Martino: " L'annuncio di Salvini, di volere attraversare la piazza nel momento clou della festa assieme alla candidata alla presidenza alla regione un po' ci inquieta, non fosse altro per la confusione di quei giorni poco compatibile con la passeggiata di personalità che girano con la scorta e per le inevitabili resse di ammiratori e non che si potrebbero creare ". Poi la posizione dell'Anpi si fa fin troppo chiara e c'è la richiesta di rinviare l'arrivo di Salvini: " Come associazione nazionale partigiani d'Italia - ha proseguito, invitando a rinviare la visita - vorremmo fare un appello al suo 'senso di sicurezza' che tanto ha infuso nelle nostre menti in questo periodo: com'è possibile conciliare la calca delle persone che transitano sotto le corna dell'Arco clementino con la 'passeggiata' di un onorevole scortato dalla polizia, che scatena vortici di folla al suo passaggio? Non sarebbe più utile che il momento di passerella politica si svolgesse in un clima di maggiore sicurezza per Lei e per chi La circonda? ".



"Io ho il diritto di andare"