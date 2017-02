Ex editore de L'Unità compra la moto di Alessandro Di Battista

La moto Piaggio con cui Alessandro Di Battista ha girato l'Italia per il suo tour "Costituzione Coast to Coast" è stata venduta. Il ricavato, come annunciato, sarà devoluto in beneficenza a un'associazione di Accumoli e utilizzato per comprare generatori e fieno per gli allevatori della zona colpita dal terremoto.

Ad aggiudicarsi il mezzo, messo all'asta su eBay, è stato Maurizio Mian. A rivelarlo è il quotidiano Il Tirreno. A raccontare chi è Maurizio Mian è stato invece il Corriere della Sera. Ex proprietario e presidente del Pisa Calcio (2002-2005), con interessi nel settore immobiliare e nell'editoria, è titolare della Gunther corporation, realtà che prende il nome dal cane pastore tedesco Gunther a cui la madre di Mian, nel 1993, aveva lasciato il patrimonio familiare in eredità (circa 150 milioni). La famiglia era infatti proprietaria della Gentili farmaceutica, successivamente venduta all'americana Merck Sharp & Dohme, e Mian, grazie al capitale ottenuto (il cane non poteva ereditare e lui ne è stato l’amministratore e il tutore) aveva avviato una serie d’investimenti.

Nel tempo Mian ha rilevato il 37 per cento dell'Unità (con denaro rientrato dal Liechtenstein con lo scudo fiscale all'epoca di Giulio Tremonti ministro all’Economia), alcune super ville negli Stati Uniti tra cui una appartenuta a Madonna, centinaia di appartamenti in Toscana.

Interpellato dal Corriere, Mian ha dichiarato che l'invito a partecipare è arrivato da alcuni amici pisani. E "essendo una cosa di beneficenza ho accettato".

E continua: "Di Battista mi ha subito ringraziato e credo, appena riceverò la moto, che la userò, perché io da giovane in moto ci andavo". A proposito del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Ho una simpatia per loro. Non so se mi vorranno, ma mi piacciono, questo sì, vedremo".