Expo, procura generale chiede rinvio a giudizio per il sindaco Sala

I sostituti Pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo hanno chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala per l'ipotesi di abuso d'ufficio legata alla gara per il "verde" di Expo. L'ipotesi di reato compariva già nell'avviso di chiusura indagini consegnato a Sala nel dicembre scorso. Per i sostituti Pg, il primo cittadino avrebbe agito in concorso con l'ex dg di Expo Angelo Paris. Le accuse riguardano l'affidamento diretto della gara per la fornitura di 6mila alberi alla Mantovani Spa, che aveva già vinto la gara della Piastra. Sala è anche accusato di falso materiale e ideologico perché per l'accusa avrebbe modificato i verbali della commissione giudicatrice della Piastra. Il processo immediato per questo capitolo inizierà il 20 febbraio.