Facebook, dalle fake news al "giornalismo di qualità"

New York. Una nuova sezione di notizie per sostenere il giornalismo di qualità. È questa l'ultima sfida di Mark Zuckerberg, che ha annunciato l'arrivo di Facebook News negli Stati Uniti. Si tratta di una nuova sezione del social network per ora in fase di test su un gruppo di utenti, a cui fornirà notizie nazionali e locali in alcune aree metropolitane come New York e Los Angeles. Facebook, che lavora da mesi al progetto, ha assunto un team di giornalisti che sceglierà le storie del giorno da mettere in evidenza. È uno sforzo per «fare un lavoro migliore nel sostenere il giornalismo», ha spiegato Zuckerberg, sottolineando di aver «capito che internet è stato dirompente per il tradizionale modello di business dei media». «Non è un segreto che internet ha distrutto tale modello», ha detto nel corso di un'intervista con l'amministratore delegato di News Corp, Robert Thomson. «Ci è voluto del tempo per capire la strada giusta per sostenere il giornalismo di qualità», ha aggiunto, ribadendo che il test su News sarà inizialmente limitato, ma crescerà e potrebbe «arrivare a 30 milioni di persone nei prossimi anni».

«I giornali locali sono quelli che sono stati colpiti maggiormente» dall'ascesa di internet, ha proseguito, illustrando le misure che Facebook sta mettendo a punto per sostenere pure l'informazione locale. «Lavorando insieme possiamo creare un modello replicabile». La novità arriva in una fase in cui il social è alle prese con la proliferazione delle fake news, e allo stesso tempo è stato criticato per il suo approccio sia alle notizie che alla privacy degli utenti (all'inizio dell'anno la Federal Trade Commission ha multato l'azienda per cinque miliardi di dollari in relazione alle accuse sulla condivisione dei dati). Facebook News si dividerà in «sezioni tematiche per approfondire affari, intrattenimento, salute, sport, scienza e tecnologia», offrendo una personalizzazione in base a quello l'utente legge e condivide. Inoltre, metterà in evidenza le «storie nazionali più rilevanti della giornata», con una sezione riservata a chi collega al suo account gli abbonamenti che ha sottoscritto con i quotidiani. «Il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nella nostra democrazia. Quando le notizie sono riportate in modo approfondito con buone fonti, forniscono alle persone informazioni su cui poter fare affidamento. In caso contrario, perdiamo uno strumento essenziale per prendere buone decisioni», ha affermato la società in un post. Precisando che la sezione News dà agli utenti «maggiore controllo sulle notizie che vedono, e la possibilità di esplorare una gamma più ampia di argomenti di loro interesse, direttamente dall'app di Facebook». Intanto, sempre sul fronte dei media, prosegue la «guerra» del presidente Donald Trump contro alcuni dei maggiori giornali americani. La Casa Bianca sta infatti sollecitando tutte le agenzie federali a non rinnovare gli abbonamenti al New York Times e al Washington Post, fortemente critici verso il tycoon, e che lui ha ripetutamente attaccato definendoli «fake news media». Lo stesso Trump aveva preannunciato la mossa lunedì in un'intervista a Fox News. «Non lo voglio nemmeno alla Casa Bianca», ha detto riferendosi al Nyt: «Probabilmente smetteremo quello e il Washington Post, sono falsi». Mentre la portavoce di Pennsylvania Avenue, Stephanie Grisham, ha affermato che «non rinnovare gli abbonamenti da parte di tutte le agenzie federali comporterà un risparmio significativo per i contribuenti, pari a centinaia di migliaia di dollari».