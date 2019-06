Farage "tradisce" la Lega e corteggia i 5 Stelle: "Spero stiano con noi"

Nigel Farage "tradisce" Matteo Salvini. Il leader del Brexit Party ha infatti non solo deciso di non entrare nel blocco sovranista della Lega e del Rassemblemnt National di Marine Le Pen, ma anche di voler ricostituire il gruppo dell'Efdd, l'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, per avere al suo interno il Movimento Cinque Stelle. La notizia era stata anticipata ieri da Adnkronos. E oggi, arrivando nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, Farage ha risposto a una domanda sulla permanenza dei pentastellati nel gruppo con un: " Spero sia vero ".

Per l'Efdd c'è in particolare un problema di nazionalità. La quota minima dei Paesi rappresentanti all'interno di un gruppo dell'Europarlamento è sette: ma attualmente, ci sono solo Italia e Regno Unito e, per quanto riguarda la componente italiana, tutto dipende dalla decisione degli M5S. Se sarà confermato il passaggio dei tedeschi di Alternative fuer Deutschland all'Enf di Salvini e Le Pen, per Farage potrebbero esserci problemi molto seri, anche se lui assicura che per il raggiungimento della quota minima non ci siano ostacoli: " Ci sono molti altri, ci sono molti nuovi membri ". E sul fatto che il Brexit Party possa avere un peso estremamente maggiore rispetto a prima rischiando quindi di colpire i rapporti interni con il Movimento Cinque Stelle (gli euroscettici inglesi sono il partito più grande dopo i tedeschi della Cdu in tutto il Parlamento europeo), Farage appare molto sicuro: " Sì, siamo più grandi di prima. Ma abbiamo sempre rispettato tutte le delegazioni, anche quelle con un solo membro. Quindi, non vedo problemi ".