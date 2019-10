Fattori: "Di Maio sembra molto preso dalla propaganda. Deve concentrarsi sul governo"

Luigi Di Maio “ sembra molto preso dalla propaganda ” e invece dovrebbe concentrarsi sull’azione di governo che “ può fare tante cose buone ”. Parole della senatrice del Movimento 5 Stelle Elena Fattori manifesta il suo pensiero sul leader dei grillini ed esamina la tornata elettorale in Umbria.

In un’intervista a Repubblica, Fattori evidenzia che il ministro degli Esteri “ si dedica molto alle strategie elettorali, invece che approfondire i temi che abbiamo in comune con il Pd ”. Secondo la senatrice, in questo modo il Movimento corre il rischio di perdere i militanti, che rappresentano la vera forza del partito perché hanno contribuito alla sua crescita. In sostanza, la senatrice pentastellata sottolinea che è importante ascoltare la base, invece di essere legati ai piani alti del partito. Fattori rimarca dunque la necessità di rivitalizzare gli attivisti e allo stesso tempo creare un percorso decisionale condiviso e trasparente, azione su cui dovrebbe puntare Di Maio. E su un eventuale ritorno di Alessandro Di Battista, reclamato da alcuni grillini, non è d’accordo perché “ non servono eroi, né Che Guevara ”.