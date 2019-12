Fausto Bertinotti: "La sinistra sta morendo, meglio andare al voto"

Anche Fausto Bertinotti esprime la necessità di tornare alle urne. Si è detto stufo dell'attuale politica: " La vedo malissimo anche per la sinistra italiana. E purtroppo mi sono ormai quasi adattato a questa condizione, che tuttavia mi pare terribile ". Nonostante questa visione pessimistica, è convinto che andare al voto sarebbe la soluzione migliore: " Così si potrebbe rompere la coazione governista che sta uccidendo il centrosinistra italiano ". All'inizio dell'esperienza giallorossa era scettico, e ora il suo punto di vista non è cambiato: " Quello che hanno fatto in questi mesi, purtroppo, mi ha confermato in tutti miei peggiori timori ". A suo giudizio non vi sono segnali di ripresa neanche dopo la finanziaria: " Assolutamente no. Meglio votare al più presto che incancrenirsi in questa condizione ".

Tuttavia ci sarebbe da fare i conti con una certa vittoria del centrodestra e soprattutto della Lega di Matteo Salvini: " Io vedo in questa stagione un nuovo, orribile protagonismo della destra, sospeso in equilibrio tra populismo e reazione ". E ha giudicato " vecchie e perdenti " le opposizioni: " Dentro le acque di questa crisi il salvinismo naviga, prospera, cresce. Dentro la prigione del governismo la sinistra istituzionale si corrode e muore ". E non sono mancate frecciatine nei confronti del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico, che più volte hanno esplicitato l'importanza della lotta al rigore: " A parole. Ma poi propongono politiche di governo che in nome della stabilità e della compatibilità hanno eletto il debito e il rigore a sovrani assoluti del sistema. È stato così anche per questa manovra ".

"La sinistra non ha speranze"

Nell'intervista rilasciata a La Verità, l'ex segretario di Rifondazione ha espresso un giudizio anche nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: " Non è questione di gradimento personale. Nel linguaggio classico questa politica si chiama 'trasformismo'. Lui o un altro non cambierebbe nulla. È la forza del processo che conta ". Inoltre ha fatto un paragone tra il Pd di Matteo Renzi e quello di Nicola Zingaretti: " Dentro il recinto della politica che oggi esiste non esiste nessuna salvezza ".