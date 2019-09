Fedriga all'Ascani: "Fate votare italiani, così non è democrazia"

"Non date voce agli italiani per paura che Matteo Salvini vinca le elezioni, ma questa non è democrazia" . Massimiliano Fedriga attacca così la vicepresidente del Partito Democratico Anna Ascani. Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, ospite del salotto televisivo de L'Agorà Estate, rinfaccia alla deputata dem la giravolta, dopo mesi passati a dar contro il Movimento 5 Stelle, assicurando che mai e poi mai il Pd avrebbe fatto un governo con i pentastellati. E invece l’esecutivo giallo-rosso è ormai realtà, in attesa della decisione finale della piattaforma Rousseau, attesa per le 18 di oggi. E l'Ascani stessa è in prima fila a difende l'inciucio.

L'esponente del Carroccio accusa: "Il problema non è cosa scelgono gli italiani. Se gli italiani non scelgono come vogliono loro, non bisogna andare al voto. E si può vendere l’anima. Lei Ascani, solo tre settimane fa e non tre anni fa…, diceva ai suoi colleghi del Pd che il Movimento 5 Stelle è uguale alla Lega e se c’è qualche illuso che può pensare di governare con loro allora vuole solo rovinare l’Italia" .

Dunque, l'affondo finale all’Ascani: "Oggi lei dice l'esatto opposto. Perché ha paura di dare voce agli italiani per timore che vinca Salvini: non è questa democrazia" .