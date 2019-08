Dalla Festa dell'Unità di Ravenna il Pd si prepara al nuovo compromesso storico

Nessuno in casa dem avrebbe potuto immaginare di trovarsi in una situazione simile organizzando la Festa nazionale dell'Unità, in programma fino al 9 settembre a Ravenna. Il Pd sta lavorando per varare un nuovo governo con il M5S. "Riaccendiamo l'Italia" è lo slogan della Festa dem. Tra poco sapremo se verrà riaccesa la luce verde a Giuseppe Conte, con il sostegno dei parlamentari democratici.

"Sarà la festa delle idee", dichiara il reponsabile dell'organizzazione dem, Stefano Vaccari, "per riaccendere l’Italia contro la propaganda dell’odio e della paura". Ma se nel Paese sono stati diffusi odio e paura possibile che sia colpa solo della Lega e non anche del 5S? Dettaglio trascurabile in casa dem. "Alla luce del momento politico - prosegue Vaccari - la festa nazionale de L’Unità sarà ovviamente l’appuntamento più importante dove il Pd si confronterà con le associazioni culturali ed economiche, con i sindacati e con gli amministratori e dove metterà in campo le proprie idee per il futuro dell’Italia”. Il Pd tiene a far sapere che sarà una festa ecologica, con illuminazione per l’80% a led, uso ridotto al minimo della plastica, stoviglie e posate biodegradabili e un ristorante vegetariano a Km zero.

A chiudere la kermesse il tradizionale comizio del segretario, Nicola Zingaretti, in programma domenica 8 settembre alle ore 17.30 nell’area dibattiti Benigno Zaccagnini. Corsi e ricorsi della storia politica del nostro Paese. Zaccagnini fu segretario della Dc dal 1975 al 1980, negli anni del "compromesso storico" tra Pci e democristiani. Oggi il Pd, erede del Pci e della sinistra Dc (di Zaccagnini e Moro), si prepara a dare vita a un nuovo compromesso storico, dai contorni tutti da decifrare. L'unico obiettivo sembra quello di prendere tempo ed evitare che Salvini si prenda il Paese. Basterà come collante?